Hibrit Domateslerin Tahtını Aldı

Manisa’nın Gördes ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Özdemir’in yetiştirdiği domatesler, hibrit domateslerin yerini aldı.

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Hibrit Domateslerin Tahtını Aldı
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Manisa’nın Gördes ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Özdemir'in ata tohumu ile yetiştirdiği hormonsuz domatesler, pazarda büyük ilgi görüyor.

HİBRİT DOMATESİN YERİNE TERCİH EDİYORLAR

Gördes’e bağlı Bayat Mahallesi’nde hobi olarak bahçecilik yapan Özdemir kardeşler, babalarından miras kalan 20 dönümlük arazinin 2 dönümünde ata tohumu domates üretimi gerçekleştirdi.

Her pazartesi kurulan Gördes Pazarı’nda satışa sunulan domatesler, sabahın erken saatlerinde alıcı buluyor. Rengi, aroması ve doğal tadıyla pazarda dikkat çeken domatesler kısa sürede tükenirken, vatandaşlar da bu ürünleri hibrit domatese tercih ediyor.

Emekli öğretmen Ahmet Özdemir, ata tohumu domatesin lezzeti ve faydaları nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Ata tohumu domatesler çok fazla verim vermiyor ancak lezzeti ve aroması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Biz de verim az olsa da bu doğal tohumu yaşatmak için üretmeye devam ediyoruz. Bu tohum neredeyse yok olmak üzere, biz de yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.



Kaynak: AA

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