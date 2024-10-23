Türkiye Terör Saldırısını Merak Ederken... Instagram, Facebook ve X'e Giriş Yapılamıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlenmesinin ardından sosyal medyaya giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin yetkililerden henüz bir bilgi gelmedi.

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Türkiye Terör Saldırısını Merak Ederken... Instagram, Facebook ve X'e Giriş Yapılamıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğu açıklandı.

Meydana gelen saldırının ardından sosyal medya platformu Instagram, Fecebook ve X'e bant daraltma yapıldığı iddia edildi. Facebook, Instagram ve X kullanıcıları platforma giriş yapamıyor. Konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.

TUSAŞ'ta Terör Saldırısı! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Şehit ve Yaralılar VarTUSAŞ'ta Terör Saldırısı! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Şehit ve Yaralılar VarGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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