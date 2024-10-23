Türkiye Terör Saldırısını Merak Ederken... Instagram, Facebook ve X'e Giriş Yapılamıyor
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlenmesinin ardından sosyal medyaya giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin yetkililerden henüz bir bilgi gelmedi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğu açıklandı.
Meydana gelen saldırının ardından sosyal medya platformu Instagram, Fecebook ve X'e bant daraltma yapıldığı iddia edildi. Facebook, Instagram ve X kullanıcıları platforma giriş yapamıyor. Konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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