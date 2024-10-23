Türkiye Terör Saldırısını Merak Ederken... Instagram, Facebook ve X'e Giriş Yapılamıyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 şehit ve 14 yaralının olduğu açıklandı.

Meydana gelen saldırının ardından sosyal medya platformu Instagram, Fecebook ve X'e bant daraltma yapıldığı iddia edildi. Facebook, Instagram ve X kullanıcıları platforma giriş yapamıyor. Konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem