MASKİ’den Saruhanlı’ya Ziyaret

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, idarenin çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve yurttaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla Saruhanlı ilçe şefliğini ziyaret etti. Avşar, atıksu arıtma tesisi ile ilçe merkezine su verilen içme suyu deposu ile içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar ile ilgili yetkili personelden bilgiler aldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, 17 ilçede olduğu gibi Saruhanlı merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Su en temel ihtiyaç. Bu doğrultuda MASKİ Genel Müdürlüğümüzün il genelinde olduğu gibi Saruhanlılı yurttaşlarımıza da hizmeti daha kaliteli, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırması gerekiyor. Birimlerimizle koordine olarak ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması için dört koldan çalışıyoruz. Canla başla çalışarak görevinin başında olan personellerimiz ile bir araya geldik, sahada incelemelerde ve fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Kaynak: İHA