TUSAŞ Nedir, Ne Demek? TUSAŞ Açılımı Nedir, Ne Üretir? TUSAŞ Genel Müdürü Kimdir?

Bugün yaşanan olayların ardından, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) hakkında merak edilen birçok konu gündeme geldi. TUSAŞ, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine yönelik önemli ürünler geliştiren ve üreten bir kuruluştur. Peki, TUSAŞ nedir, neler üretir, kime aittir, nerede bulunur ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir?

TUSAŞ, 1973 yılında kurulan ve Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında öncü kuruluşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Şirket, yerli uçaklar, insansız hava araçları (İHA), helikopterler, uydu sistemleri ve diğer savunma teknolojileri gibi projelerde kritik roller üstlenmektedir.

TUSAŞ NE ÜRETİR?

Havacılık ve Uzay Projeleri: Türkiye'nin milli savaş uçağı MMU (Milli Muharip Uçak) ve HÜRKUŞ gibi projeleri geliştirmektedir.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

ANKA ve AKSUNGUR gibi stratejik İHA'lar üzerinde çalışmaktadır.

UYDU SİSTEMLERİ

TUSAŞ, TÜRKSAT gibi projelerde Türkiye'nin uydu programlarına da katkıda bulunmaktadır.

TUSAŞ, Türkiye'nin askeri gücünü desteklemenin yanı sıra yerli ve milli teknoloji üretimini artırmayı hedeflemektedir.

TUSAŞ FABRİKASI NEREDE?

TUSAŞ'ın ana üretim tesisi, Ankara'nın Kazan ilçesinde, Akıncı bölgesinde bulunmaktadır. Bu tesis, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayi projelerinin merkezidir. Burada yerli ve milli hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve montajı gibi önemli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

TUSAŞ KİME AİT

TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bünyesine bağlı bir şirkettir. Şirketin %54,49'u TSKGV'ye, %45,45'i Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve %0,06'sı ise Türk Hava Kurumu'na aittir. Bu yönüyle TUSAŞ, Türkiye'nin yerli savunma sanayisini güçlendirmek için çalışan bir devlet kurumu niteliği taşımaktadır.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DEMİROĞLU KİMDİR?

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, mühendislik alanındaki köklü geçmişi ve deneyimi ile dikkat çekiyor. Makine mühendisliği alanında lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan Demiroğlu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Rensselaer Polytechnic Institute'ta gerçekleştirdi.

Kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisi olarak başlayan Demiroğlu, ardından Advanced Innovative Technologies’de Proje Mühendisi olarak görev aldı.

2001-2004 yılları arasında Pro/Solutions International’da Proje Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra GE Global Research Center’da Tasarım Mühendisi pozisyonunda görev üstlendi. GE Energy Storage ve GE Energy’de farklı mühendislik rollerinde bulunarak önemli projelere imza attı.

2012 yılında kendi şirketi GRTC'yi kurarak Genel Müdürlük görevini üstlenen Demiroğlu, daha sonra BMC Power’da Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. TEI’de Turboşaft Program Direktörlüğü ve Ar-Ge Direktörlüğü pozisyonlarında da bulunarak sektördeki deneyimini artırdı. 2021-2022 yılları arasında TUSAŞ Akademi Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Son olarak, 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında TUSAŞ Genel Müdürü olarak atandı.