Utanç Tablosu Kabarıyor: Kadına Şiddette Birinciliği Kaptırmadık!

Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından biri olan kadına şiddet, OECD verilerine de yansıdı. Türkiye, 2023 yılında partner şiddeti bakımından kadına şiddetin en yoğun yaşandığı ülke oldu.

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Utanç Tablosu Kabarıyor: Kadına Şiddette Birinciliği Kaptırmadık!

İktidar tarafından hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından, kadına yönelik şiddet artarak devam etti. 2021 yılının Temmuz aydına taraf olduğu sözleşmeden çıkan Türkiye’de, kadına yönelik şiddet ve nefret cinayetleri, iktidarın söylemlerinin aksine hiç de azalmadı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2023 yılında erkekler tarafından 315 kadın öldürüldü, 248 kadın ise şüpheli biçimde ölü bulundu. 2024 yılının ilk 8 ayında ise toplamda 254 kadın şiddete maruz kaldı.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri haline gelen kadına şiddet ve kadınların yaşadığı ülkenin sokaklarında özgürce gezememesi problemi, OECD verilerine de yansıdı. OECD’in 2023 verilerine göre Türkiye, kadına şiddette dünya birincisi oldu. 15-49 yaş arasında olan kadınların yaşamları boyunca partnerleri tarafından maruz kaldıkları şiddetin hesaplandığı veride, Türkiye yüzde 32 ile birinci oldu. OECD’in ortalaması ise yüzde 20 olarak açıklandı.

İşte kadına yönelik partner şiddetinin ülkelere göre oransal dağılımı:

Türkiye: 32

Kolombiya: 30

Kosta Rika: 27

ABD: 26

Kanada: 26

Letonya: 25

İngiltere: 24

Meksika: 24

Avustralya: 23

Fransa: 22

Belçika: 22

Şili: 21

Almanya: 21

Japonya: 20

Yunanistan: 18

İtalya: 16

İspanya: 15

Polonya: 13

İsviçre: 12

Utanç Tablosu Kabarıyor: Kadına Şiddette Birinciliği Kaptırmadık! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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