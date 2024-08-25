Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı: Aynı Aileden 1’i Ağır 4 Yaralı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Caddesindeki İkitelli OSB kavşağında, saat 15.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil, kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışıkta kavşağa giren başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada, yabancı uyruklu sürücüyle 2 çocuğu hafif yaralanırken, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen eşinin ise ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA