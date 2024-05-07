Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Ankara'ya ziyaretinde Türkiye ve Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı.

Son Güncelleme:
Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Devlet Nişanı tevcih ve anlaşma imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından es-Sabah'a Devlet Nişanı tevcih edildi. Tören sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliklerini içeren anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şu şekilde:

"- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kuveyt Yatırım Kurumu arasında yatırım tanıtım faaliyetlerinde işbirliği konusunda mutabakat zaptı
- Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Otoritesi tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti Hükümeti arasında serbest bölgeler alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuveyt Devleti Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı arasında konut refahı ve altyapısı alanında mutabakat zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü arasında afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Savunma Bakanlığı (KSB) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Devletten Devlete Savunma Sanayii Tedarik Sözleşmelerine İlişkin Uygulama Protokolü
- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuveyt Devleti Dışişleri Bakanlığı arasında Ortak Stratejik Diyalog kurulmasına dair mutabakat zaptı"

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
''Cenazeme gelirlerse taşlayın'' Yıldız Tilbe'nin olaylı vasiyeti ortaya çıktı ''Cenazeme gelirlerse taşlayın'' Yıldız Tilbe'nin olaylı vasiyeti ortaya çıktı
Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi
İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu İnci Taneleri ne zaman ekrana veda ediyor? Kanal D resmi açıklamayla duyurdu
İstismarcı sucu hakkında ara karar: Sanığın tutukluğunun devamına karar verildi Sanığın tutukluğunun devamına karar verildi
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer "pek hayra alamet değildir" diyerek uyardı: Doların bir anda 27 TL olması gerek Selçuk Geçer "pek hayra alamet değildir" diyerek uyardı
Göbeğiyle milyoner oldu! Serveti dudak uçuklattı Göbeğiyle milyoner oldu! Serveti dudak uçuklattı
Süper Lig kulüplerinin sponsoruydu: Dev kargo şirketi resmen iflas etti Dev kargo şirketi resmen iflas etti
Bu yıl çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Bu yıl çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
"Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" diyen nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldı "Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yapabilirsiniz" demişti