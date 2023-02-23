TGC'den Halk TV muhabiri Ferit Demir'e yapılan saldırıya kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Halk TV muhabiri Ferit Demir’e yapılan çekiçli saldırı üzerine kınama içeren bir mesaj yayımladı.

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TGC'den Halk TV muhabiri Ferit Demir'e yapılan saldırıya kınama

Malatya'dan canlı yayın bağlantısı yapan Halk TV ekibine, aracından elinde çekiçle inen bir kişi saldırdı. Muhabir Ferit Demir'in şikayetçi olmasına rağmen saldırgan hakkında işlem yapılmadı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, deprem bölgesinde yayın yapan Halk TV muhabiri Ferit Demir’e yapılan çekiçli saldırıyı kınadı.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Yaşadığımız deprem felaketinin ardından sahada, özellikle deprem bölgesindeki çalışan gazetecilere yönelik saldırılar giderek artmaktadır. Deprem bölgesindeki yurttaşların sorunlarını haberleştirmeleri nedeniyle siyasetçiler tarafından hedef gösterilmeleri, meslektaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmektedir. Son olarak deprem bölgesinde yayın yapan Halk TV muhabiri Ferit Demir’e çekiçli saldırı olmuştur. Meslektaşımız ölümle tehdit edilmiştir. Ayrıca güvenlik güçleri tarafından meslektaşlarımızın deprem bölgesinde haber yapması engellenmektedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz.

Meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz. Siyasetçileri deprem bölgesinde yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dile getiren gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Türkiye’nin yaşadığı sorunları haberleştiren gazetecilerin can güvenliğinin sağlanmasının da tüm yurttaşlar gibi devlet güvencesinde olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

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