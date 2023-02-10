Türkiye Barolar Birliği'nden, Adalet Bakanlığı’na çağrı

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı’na; "Papılacak hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının tespiti için, gönüllü avukatlar ve mühendislerden oluşan uzman heyetler tarafından delil tespitinin enkaz kaldırma çalışmalarından önce, hemen şimdi yapılması zorunludur” diye çağrı yaptı.

Türkiye Barolar Birliği'nden, Adalet Bakanlığı’na çağrı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye (12:37) yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adalet Bakanlığı’na; deprem ile ilgili hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının belirlenebilmesini sağlamak amacıyla enkazlar kaldırılmadan bir an önce delil tespiti yapılmasının zorunlu olduğu çağrısı yaptı.

Barolar Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak ve cezasızlıkla mücadele etmek devletin asli görevidir. Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan, yok olma riski bulunan delillerin tespitinin yapılması zaruridir. Binlerce binanın yıkıldığı bir felakette delil tespitinin yapılırken aynı zamanda depremzedelerin yeni evlerine bir an evvel kavuşabilmeleri için hızlı hareket etme ihtiyacı olduğu açıktır. İleride yapılacak hukuki başvurularda şüphelilerin ve kusur durumlarının tespiti için, gönüllü avukatlar ve mühendislerden oluşan uzman heyetler tarafından delil tespitinin enkaz kaldırma çalışmalarından önce, hemen şimdi yapılması zorunludur. Etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için binlerce meslektaşımızla birlikte gönüllü olarak görev almaya hazırız.”

Kaynak: ANKA

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