Türkevi saldırganının kimliği belli oldu
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapan Türkevi binası saldırıya uğramıştı. Türkevi’ne saldıran kişinin kimliği tespit edildi
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapan Türkevi binasına geçtiğimiz gün sabaha karşı saldırı düzenlenmişti. Demir levyeyle düzenlenen saldırıda binanın bazı camları kırılmıştı.
NTV'nin ABD muhabiri Hüseyin Günay'ın haberine göre, New York’taki Türkevi’ne saldıran kişinin Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbayık olduğu tespit edildi.