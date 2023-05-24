A Spor'da Hakan Şükür övgüsü: Hiçbiri onun ayakkabısının bağı etmez

A Spor'da futbol yorumcusu Kemal Belgin'in, 'FETÖ' davasında yargılanan firari Hakan Şükür'e yönelik yorumları gündem oldu.

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A Spor'da Hakan Şükür övgüsü: Hiçbiri onun ayakkabısının bağı etmez

A Spor'da Onur Yıldız'ın sunduğu 90'a programında Levent Tüzemen, Kemal Belgin ve Güven Taner spor gündemini ele aldı.

Yorumculardan Kemal Belgin'in 'FETÖ' davasında yargılanan firari Hakan Şükür'e dair sözleri gündem oldu. Belgin, "Burada bir sürü santrfordan konuştuk. Ah ah bende öyle bir santrfor vardı ki şimdi Amerika'da, Türkiye'den tüydü. Hiçbiri onun ayakkabısının bağı etmez" ifadelerini kullandı.

Sunucu Onur Yıldız'ın konuyu değiştirmek için "Türkiye'ye dönelim biz, futbola dönelim" sözlerinin ardından Belgin "Öyle mi? Ayakkabısının bağı etmez bağı" dedi.

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