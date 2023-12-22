Türk Toraks Derneği'nden deprem bölgesine ziyaret

Türk Toraks Derneği (TTD), 26-27 Kasım 2023'te TTD Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk öncülüğündeki heyetle birlikte, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremle sarsılan 10 ilde incelemelerde bulunarak bir değerlendirme raporu sundu.

Prof. Dr. Nurdan Köktürk, afet bölgesinde çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının çalışma ve yaşam koşullarının değerlendirilmesi amacıyla, afet bölgesinde yer alan Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye illeri ve bu illere bağlı ilçelere gidilerek bölgede çalışan göğüs hastalıkları uzmanlarının 2. kez ziyaret edildiğini belirtti.

"SORUNLAR TESPİT EDİLDİ"

Köktürk, “Heyetimiz tarafından hastanelerde görev yapan göğüs hastalıkları uzmanları ile görüşmeler gerçekleştirildi ve sağlık sistemi ile uzmanlar arasındaki sorunlar tespit edildi” dedi.

Heyette bulunan TTD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Fatih Tekin, ziyaret sonrası hazırlanan değerlendirme raporunda vurgulanan önemli noktaları şöyle özetledi:

“Yaşam ve Çalışma Koşulları: Depremin ardından 9 ay geçmesine rağmen, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Hatay'da yaşam ve çalışma koşullarının hala yetersiz olduğu belirlendi. Travma ve stres bozukluklarına rağmen, hekimlerin büyük fedakarlıklarla görevlerini sürdürdükleri gözlemlendi.

Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Sorunları: Hastanelerin poliklinik odaları, yataklı servisler ve yoğun bakımlarındaki kapasite yetersizliği ve sağlık hizmetlerindeki iş yükü artışı, sağlık hizmetlerinde aksaklıklara neden oldu. Bazı ilçelerde hala sahra hastanesinde hizmet verildiği ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda yığılmaların olduğu öğrenildi.

Elektif Poliklinik Hizmetleri ve Hekim Tükenmişliği: Olağanüstü koşullara rağmen elektif poliklinik hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, hekimlerde tükenmişliğe neden oldu. Hekimler, yaşadıkları zorluklara rağmen mesleki sorumluluklarına büyük bir bilinçle devam ettiler.

Akciğer Sağlığı Sorunları: Deprem sonrası dönemde artan akciğer sağlığı sorunları arasında tozdan kaynaklanan hava kirliliği, astım ve KOAH alevlenmeleri, pnomonilerde artış, toza maruziyet sonrası geçmeyen öksürük bulunmaktadır. Ayrıca, tedaviye erişimde yaşanan sıkıntılar ve çadırda kalan hastalarda karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi sorunlar da raporda yer almaktadır.

Adana, Hatay ve Kahramanmaraş İlleri Özelinde İncelemeler: Adana'da hastane kapasitesi sorunları, Hatay'da barınma ve su temini zorlukları, Kahramanmaraş'ta ise normale dönme çabaları ve bilimsel etkinlik eksikliği vurgulanmıştır.

Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın İlerlemesi: Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yaşam koşullarının düzelmeye başladığı, hastanelerin hizmet vermeye devam ettiği ve bilimsel toplantılara katılımın planlandığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, Türk Toraks Derneği, afet bölgesindeki sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştır.”