Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari ücret görüşmelerinde yeni dönem

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari ücret görüşmelerinde yeni dönem

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün İzmit’te bulunan Tek Gıda-İş’i İl Binası'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Çalışma hayatının içinde sorunlar renk değiştiriyor ama bitmiyor" diyerek konuşmasına başlayan Atalay, “Yüzde 14'ünün örgütlü olduğu ülkede sendika temsilcisiyiz. Bu ne Ülkeye ne de meclise ne de sendikacılığa yakışıyor. Cuma günü bir istatistik yayınlandı. Geçmişte 1 iki göstermelik işçi vekil vardı artık o da yok. Adam tutulm giymediyse işçinin derdini anlatamazsın. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmiyor. Ama emekten yana herkesin tavır alma mecburiyeti var" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK"

kocaeligazetesi.com'un haberine göre, Atalay asgari ücret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada ise "Önümüzdeki aylarda asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Benim kamuoyuna dediğim şeyler var. Bu masada asgari ücretli de otursun diyoruz. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Biz de asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde olmaz. Kasım ayının 20’sindi sonra yeni bir komisyon kuracağız. Hiç kurmadığımız bir şekilde komisyon olacak. 2 kadın 2 erkek olacak. Belli bir yere gelelim de. Orada oturanlar karar verecek. Önemli mesele vergi ve taşeron" dedi.

Etiketler
Asgari Ücret Ergün Atalay
Van'da hortum: Çiftlik yerle bir oldu, hayvanlar yaralandı Van'da hortum: Çiftlik yerle bir oldu, hayvanlar yaralandı
DİSK 21 Ekim'de vergide adalet için buluşacak: 'Herkesi Kartal Meydanı'na davet ediyoruz' DİSK 21 Ekim'de vergide adalet için buluşacak: 'Herkesi Kartal Meydanı'na davet ediyoruz'
Amasra Maden Katliamı davasında 4'üncü duruşma: 'Müfettişlerin fark etmemesi imkansızdı' Amasra Maden Katliamı davasında 4'üncü duruşma
Erimeyen küflenmeyen salatalık turşusunun püf noktası! Ustaların lezzet sırrıymış Erimeyen küflenmeyen salatalık turşusunun püf noktası! Ustaların lezzet sırrıymış
Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor Şırnak'ta çokça yetişiyor. Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Hasadı yapılınca para yağıyor
Fatih Altaylı: Ne halleri varsa görsünler Fatih Altaylı: Ne halleri varsa görsünler
ÇOK OKUNANLAR
SGK'nın planı sızdırıldı: Emekli ikramiyesinde bir darbe daha Emekli ikramiyesinde bir darbe daha
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor: Miras kalan tarlası olanlar dikkat
WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası: Yanıt verirseniz bakın ne oluyor... WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası
Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları Asal Araştırma'dan genel seçim anketi
MasterChef'te elenen isim belli oldu: Mehmet Şef'ten duygusal veda MasterChef'e veda eden isim belli oldu