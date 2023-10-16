Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari ücret görüşmelerinde yeni dönem

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün İzmit’te bulunan Tek Gıda-İş’i İl Binası'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Çalışma hayatının içinde sorunlar renk değiştiriyor ama bitmiyor" diyerek konuşmasına başlayan Atalay, “Yüzde 14'ünün örgütlü olduğu ülkede sendika temsilcisiyiz. Bu ne Ülkeye ne de meclise ne de sendikacılığa yakışıyor. Cuma günü bir istatistik yayınlandı. Geçmişte 1 iki göstermelik işçi vekil vardı artık o da yok. Adam tutulm giymediyse işçinin derdini anlatamazsın. Kimsenin siyasi görüşü bizi ilgilendirmiyor. Ama emekten yana herkesin tavır alma mecburiyeti var" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK"

kocaeligazetesi.com'un haberine göre, Atalay asgari ücret görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada ise "Önümüzdeki aylarda asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Benim kamuoyuna dediğim şeyler var. Bu masada asgari ücretli de otursun diyoruz. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Biz de asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde olmaz. Kasım ayının 20’sindi sonra yeni bir komisyon kuracağız. Hiç kurmadığımız bir şekilde komisyon olacak. 2 kadın 2 erkek olacak. Belli bir yere gelelim de. Orada oturanlar karar verecek. Önemli mesele vergi ve taşeron" dedi.