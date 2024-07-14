Tuncelili Erivan, İranlı rakibini nakavt etti

Tuncelili boksör Erivan Barut, İstanbul Yedikule Zindanları'nda karşılaştığı İranlı rakibi Elham Barazandeh'i nakavtla yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Tuncelili Erivan, İranlı rakibini nakavt etti

Tuncelili boksör Erivan Barut, İstanbul Yedikule Zindanları'nda düzenlenen Profesyonel K1 Kick Boks maçında İranlı rakibi Elham Barazandeh ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstünlüğünü sürdüren Barut, ikinci rauntta rakibini nakavt ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Erivan Barut'un antrenörü Gürsel Tayam, sporcusunu başarısından dolayı kutlayarak, “15 yıl önce kurulan kulübümüzü başarıdan başarıya koşturan Erivan Barut ve sporcularımı tebrik ediyorum. Başarı elbette önemlidir ancak bu başarıları sürekli arttırmak ve zirvede tutmak daha da önemlidir. Bizler, kulüp olarak bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Kazandığı maça ilişkin konuşan sporcu Erivan Barut ise, “12 Temmuz'da İstanbul Yedikule Zindanları'nda, Kürşat Şahin'in organizatörlüğünde düzenlenen Loca Fight Club gecesinde K-1 branşında profesyonel kickboks maçıma çıktım. Gecede İranlı rakibime karşı mücadele ettim. İkinci rauntta nakavtla maçımı kazandım. Ülkem, şehrim ve gençliğimiz için kazandığım ne ilk ne de son zafer olacak. Bu kan bu damarlarda aktığı müddetçe ülkem için mücadele etmeye devam edip, şehrim için rol model, gençliğim için umut olacağım. Antrenörlerim Ali Tayam ve Gürsel Tayam'a yanımda oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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