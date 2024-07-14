Seydikemer'de trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seydikemer'de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan BN 988 PP yabancı plakalı otomobil sürücüsü F.B. (45), Seydikemer Yayla Ceylan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hayri Bayat'a (73) çarptı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Bayat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yabancı sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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