Jet Ski ile Bodrum'dan Yunanistan'a Kaçmaya Çalıştılar!

Bodrum açıklarında jet ski üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Hareketli jet ski, ekipler tarafından durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca Bodrum açıklarında başka bir düzensiz göçmen olayı meydana geldi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 19 düzensiz göçmen ile beraberindeki 20 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İHA