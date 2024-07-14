Türkan Elçi Ailesine Ait Kafeye Saldırıda 3 Tutuklama

Diyarbakır'da bir otel ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.G ile ona yardım eden 2 şüpheli tutuklandı.

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Türkan Elçi Ailesine Ait Kafeye Saldırıda 3 Tutuklama

Diyarbakır Sur'da 11 Temmuz gecesi bir otel ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açılıp, tehditte bulunuldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis görüntülerde, ateş edenin kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde V.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Türkan Elçi saldırıdan sonra yaptığı açıklamada "Diyarbakır’da son dönemlerde seküler yaşam tarzına, sosyal hayata karşı artan tehdit ve saldırılardan biridir" ifadesini kullanmıştı.

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