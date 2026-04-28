Tülay Hatimoğulları’ndan Süreç Karşıtlarına Rest

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Türkiye’nin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' süreci ve faili meçhul cinayetlerle ilgili tarihi açıklamalarda bulundu.

Sürecin geleceğine dair spekülasyon yapan çevrelere sert çıkan Hatimoğulları, çözüm için Meclis çatısı altında bir 'Hakikat Komisyonu' kurulması gerektiğini vurguladı.

'BARIŞ GEMİSİNİ LİMANA ULAŞTIRACAĞIZ'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını "Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişmesi" olarak nitelendiren Hatimoğulları, iktidarın sürece dair tutumunu 'aksak ve oyalayıcı' bulduğunu ifade etti.

Medyadaki "süreç tıkandı" iddialarına yanıt veren Hatimoğulları, "Ellerinizi boşuna ovuşturmayın, bu gölden size balık çıkmaz. Ne olursa olsun barış gemisini limana ulaştıracağız" dedi.

FAİLİ MEÇHULLER İÇİN 'SAHİCİ ADIM' UYARISI

Konuşmasında Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Uğur Mumcu gibi sembolleşmiş dosyaları hatırlatan Hatimoğulları, faili meçhullerin sistemin bir ürünü olduğunu savundu. Adalet arayışlarının bir "vitrine" dönüşmemesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Bu adımlar sahici ve sonuç alıcı olmalı. Meclis Komisyonu'nun raporu, siyasi barışın yolu için bir rehber kabul edilmeli" çağrısında bulundu.

İKTİDARA ORTA DOĞU UYARISI

Dış güçler ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık üzerinden iktidara seslenen Hatimoğulları, tehditleri bertaraf etmenin en iyi yolunun barış olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "İktidar artık ipe un sermekten vazgeçmeli. Adım atılsın ki ülke nefes alsın" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA