Tülay Hatimoğulları’ndan Süreç Karşıtlarına Rest

DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Tülay Hatimoğulları, "Süreç tıkandı" diyenlere sert tepki gösterdi. Barış sürecinin akıbetine dair spekülasyonlara son noktayı koyan Hatimoğulları, "Bu gölden size balık çıkmaz. Ne olursa olsun barış gemisini limana ulaştıracağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Türkiye’nin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' süreci ve faili meçhul cinayetlerle ilgili tarihi açıklamalarda bulundu.

Sürecin geleceğine dair spekülasyon yapan çevrelere sert çıkan Hatimoğulları, çözüm için Meclis çatısı altında bir 'Hakikat Komisyonu' kurulması gerektiğini vurguladı.

'BARIŞ GEMİSİNİ LİMANA ULAŞTIRACAĞIZ'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını "Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişmesi" olarak nitelendiren Hatimoğulları, iktidarın sürece dair tutumunu 'aksak ve oyalayıcı' bulduğunu ifade etti.

Medyadaki "süreç tıkandı" iddialarına yanıt veren Hatimoğulları, "Ellerinizi boşuna ovuşturmayın, bu gölden size balık çıkmaz. Ne olursa olsun barış gemisini limana ulaştıracağız" dedi.

FAİLİ MEÇHULLER İÇİN 'SAHİCİ ADIM' UYARISI

Konuşmasında Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Uğur Mumcu gibi sembolleşmiş dosyaları hatırlatan Hatimoğulları, faili meçhullerin sistemin bir ürünü olduğunu savundu. Adalet arayışlarının bir "vitrine" dönüşmemesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Bu adımlar sahici ve sonuç alıcı olmalı. Meclis Komisyonu'nun raporu, siyasi barışın yolu için bir rehber kabul edilmeli" çağrısında bulundu.

İKTİDARA ORTA DOĞU UYARISI

Dış güçler ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık üzerinden iktidara seslenen Hatimoğulları, tehditleri bertaraf etmenin en iyi yolunun barış olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "İktidar artık ipe un sermekten vazgeçmeli. Adım atılsın ki ülke nefes alsın" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Özgür Özel İşareti Verdi: 4 Mayıs'ta CHP 81 İldedir, 973 İlçededir! Yolumuz Açık Olsun Özgür Özel İşareti Verdi: 4 Mayıs'ta CHP 81 İldedir, 973 İlçededir! Yolumuz Açık Olsun
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
'Çağla Tuğaltay' Cinayeti İçin İlk Somut Adım: 4 Komşu İçin 26 Yıl Sonra Fethi Kabir Talebi 'Çağla Tuğaltay' Cinayeti İçin İlk Somut Adım: 4 Komşu İçin 26 Yıl Sonra Fethi Kabir Talebi
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım' Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım'
Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek
Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu: Sadettin Saran Aday Olmayacak Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında 250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında