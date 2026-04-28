'Çağla Tuğaltay' Cinayeti İçin İlk Somut Adım: 4 Komşu İçin 26 Yıl Sonra Fethi Kabir Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Fulya’daki evinde vahşice katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın dosyası, 26 yıl sonra yeniden gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından toplumsal infial yaratan dosyalar için kurulan özel birim, kapandı sanılan faili meçhul cinayetleri tek tek incelemeye başladı.

KATİLİN İZLERİ TIRNAK ALTINDA SAKLI

Cinayetin işlendiği gün yapılan otopside, Çağla’nın tırnakları arasında katiliyle boğuştuğu esnada kazıdığı yabancı bir erkeğe ait deri kalıntıları (DNA) ve evde 3 yabancı parmak izi tespit edilmişti. Bugüne kadar 80’den fazla kişinin verileriyle karşılaştırılan ancak eşleşme sağlanamayan bu deliller için şimdi en kritik hamle yapılıyor.

DÖRT ŞÜPHELİ İÇİN FETHİ KABİR TALEBİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ailenin avukatı Buket Gül, o dönem aynı binada yaşayan ve evin anahtarına sahip olan komşu aileden ve mahalledeki şüphelilerden hayatını kaybetmiş 4 kişi için fethi kabir (mezar açma) talebinde bulundu.

Özellikle bina girişindeki DNA izlerinin işaret ettiği soybağı verileri, bugün hayatta olmayan bu isimlerin mezarlarının incelenmesini zorunlu kılıyor.

ZAMAN AŞIMINDAN DÖNEN DOSYA

2020 yılında zaman aşımına uğramak üzereyken anne Gülnur Tuğaltay’ın olağanüstü çabası ve yeni delillerle süresi uzatılan dosya, Adalet Bakanlığı bünyesindeki tecrübeli ellerle sonuçlanmayı bekliyor. Ailenin tek beklentisi ise 26 yıldır tırnak altında taşınan o gizemli DNA sahibinin kimliğinin netleşmesi.

Kaynak: Habertürk