Özgür Özel İşareti Verdi: 4 Mayıs'ta CHP 81 İldedir, 973 İlçededir! Yolumuz Açık Olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin bugünkü grup toplantısına; ödenmeyen maaşları için Ankara'da Kurtuluş Parkı’nda 9 gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçileri de katıldı.

'BİR SANTİM EĞİLMEDEN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Cumartesi günü, genel merkezimizde 7 ayrı toplantıyla içinde bulunduğumuz süreci, seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte değerlendirdik.

Dün yaklaşık 11 saatlik PM ve MYK toplantısında önümüzdeki süreci değerlendirdik. Bundan sonrası için bir santim eğilmeden, bir kelime eksik konuşmadan, mücadeleden taviz vermeden, haklılık zeminin koruyarak, sendelesek bile birbirimize omuz vererek bir mücadeleyi sürdürmeye karar verdik.

'23 YILDA 35 BİN İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ'

AK Parti döneminde madenlerde Soma felaketi gibi 7 Soma oldu, son 23 yılda 35 bin işçi iş kazalarında, cinayetlerde hayatını kaybettiği, 35 binin bir sayı-rakam olmadığını, gözü yaşlı anne-baba, dul kalmış eş, babasız kalmış çocuk olduğunu hatırlayalım.

Soma üzerinden 12 yıl geçti, madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Madencilik işçileri 9 gündür Ankara'da açlık grevindeler. Ücret ve tazminatlarını istiyorlar. Ne yapmışlar da polis her zaman tam karşılarında? Adımını atana gözaltı yapıyorlar. Bu gün sabah gazeteleri açtık ve Salih Yurdakul kardeşimizin cebinden çıkan alışveriş listesini gördük. Onun bunları alamadım, eve gidemedim dediği fotoğrafıyla uyandık. Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir.

Bu madencilerin ölüsünün değeri var da dirisinin neden yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün. Bu iktidar 24 yıldır tam büyük 23 işçi grevini sudan sebeplerle yasakladı. Anayasa cumhurbaşkanına verdiği yetkide "milli güvenliği tehdit eden durumlarda" diyor. Mesela savaştayız MKE'de grev çıkmış, o zaman olmaz diyebilir.

AK Parti 386 bin maden ruhsatı dağıtmış, kendinden önceki 80 yıllık cumhuriyet döneminde verilen ruhsat sayısı 1186... Tercihini her zaman emeği sömürenden yana kullandılar..

Hakkını vermeyen Yıldızlar SSS Holding, 2364 maden ruhsatı almış AK Parti döneminde. Çantasında duruyor bu ruhsatlar, kimini işletiyor, kimini burada işletiyor, kimine ortak alıyor ama bu emekçilerin hakkını ödemiyor.

'24 YILDA DEVLETİ SATTILAR'

Cumhuriyetin fabrikaları, şirketleri haraç mezat satıldı, Sümerbank, Seka, Tekel, Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, termik santraller teker teker yok pahasına, şeffaf olmayan şekilde ve hep yandaşları bularak sattılar. Tüm Cumhuriyet döneminde yapılan tüm özelleştirmelerin yüzde 89'u AK Parti döneminde yapıldı.

24 yılda devleti sattılar 60 milyar dolar elde ettiler, bugünkü kurla 2,7 trilyon lira.. Ama 2026'da faize ödenecek para 2,7 trilyon lira. Cumhuriyetin bütün kurumlarını sattılar, hepsinin parasını bu senenin faizine ödüyorlar. Memleketi batıran AK Parti'nin, anasının-babasının parasını kumarda batıran hayırsız evlattan hiçbir farkı yok.

'BU İKTİDAR MİLLETE DEĞİL FAİZCİLERE ÇALIŞIYOR'

Ülkede para var ama herkese yok, bu iktidar millete değil faizcilere çalışıyor. 2026'da toplanan her 100 liranın 26 lirası faize gitti. Yıl bittiğinde 2,7 trilyon liraya ulaşacak.

Dünyada gıda enflasyonunda sondan 5'inci, OECD'de sondan 2. olan ülke üç ayda tarımsal desteklemeye 60 milyar lira ayırdı. Faize 2,7 milyar.. Arada 15 katlık fark var. Çiftçiye verdiğinin 15 katını faizciye veren bir iktidarla karşı karşıyayız.

Niye böyleyiz? Türkiye'de bitmeyen bir ekonomik kriz var. Siyasi davalarla hukuk güvenliğini bitirdiler, yabancı yatırımcıları kaçırdılar.

'BİRİ İMAR BARIŞI, İKİNCİSİ VARLIK BARIŞI...'

Batmış, bitmiş bir ekonomiyle, faizin kara deliğe dönüştüğü israf düzeniyle karşı karşıyayız. Her şeyi bilen ekonomist Erdoğan yine çözümü bulmuş, varlık barışı yapacakmış. Bu ülke iki barıştan çok çekti, biri imar barışı. 8 kere çıkardılar, dirençsiz yapılar yasallaştı, depremde çürük yapılarda on binlerce insanımızı kaybettik. İkincisi varlık barışı, onun da 8'incisini getiriyorlar.

Tamamı Erdoğan'ın icadı. Kim getirdi nasıl getirdi bilinmez, bilinen şu: nasıl kazandıysan kazandın önemi yok yeter ki getir. Uyuşturucu baronu Çetin Gören demiş ki "Cumhurbaşkanımız deyince Hollanda'daki paramı getirdim" demiş, uyuşturucu baronu Petrak varlık barışından yararlanmış. İkisi de tutuklu şimdi.

Bu tip kara paralar ne oluyor? Uyuşturucu paraları yasallaştırıp içeri getiriyorsun, o da Türkiye'deki bütün operasyonunu artık yasal hale getirdiği paralar üzerinden yürütüyor.

'HER GÜN BİR DOĞRU BİR YALANI ÇÜRÜTÜYOR'

Fevkalade siyasi olan bu dava tel tel dökülüyor. Her gün bir dürüst insan bir iftiracıyı mahcup ediyor, her gün bir doğru bir yalanı çürütüyor. Şimdi yandaş kanallar nerede? Yapsana haberini. Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlar şöyle ispatlandı desene... Tek bir ispat yok, "Duydum, görmüştüm, ifademi geri çekiyorum..."

Aziz İhsan Aktaş davasında iki gizli tanık dinlendi. Adı yaprak. Soruya şunu söylüyor "Anlattıklarım duyduklarımdan ibaret, bir şey görmedim, savcılık yazıya döktü, başka bilgim yok..."

'14 İTİRAFÇI İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ'

Bunun ifadesiyle insanlar tutuklu..

Gizli tanık XYZ49QP... Şunu söylüyor: "Bizzat gördüğüm usulsüzlük yok, duyduklarımı anlatmıştım"... Bunlar davanın temel taşıyıcı kolonları, dün itibarıyla 14 itirafçı ifadesini geri çekti.

Biri "Siyasette yalan olur" diyor, öbürü "Beni de kandırdılar" diyor... Artık bu meseleler bambaşka bir boyuta, büyük bir kararlılıkla 1 yıldır anlattığımız şekilde arkadaşlarımızın haklılığının kanıtına dönüşmüştür. Ateşle oynayan elini, yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar.

Bu yargı çetesi ve talimat aldıkları siyasetçiler unutmasın, bize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayacağız...

Şerefli yargı ve emniyet mensupları da bu milletin hafızasına güvenmelidir. Bazen haksız görevden alma, tayin etme olabilir ama bu devletin hafızası bu devlete ihanet etmeyenlere vefasını gösterecektir.

İktidar olunca devri sabık yaratmayacağız ama bu aşamada hala haysiyet cellatlığı yapanları, kanunsuz emir verenleri, ona uyanları, verdikleri makamlarla makam kapanları asla unutmayacağız.

Bu ülkeye kardeşlik getireceğiz, yargı çetesini unutmazken suça bulaşmamış, bu partiyle ilişkisi olan herkese temiz sayfa açacağız.

'GÖREVLERİNİ YAPMIŞLARDIR, KUTLUYORUM'

O Ayaş kaymakamı burada batırıp ezip sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır. Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'ne söyleyeceğim söz yoktur, görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz.

CHP 4 MAYIS'TA SAHAYA İNİYOR

Biz bu milletin ferasetine ve adaletine güveniyoruz. Onlar iktidarı değiştirecekler, biz bu ülkenin makus kaderini değiştireceğiz. Bir kez daha! Yürüyeceğiz, dört mevsim yedi bölgeye. Yürüyeceğiz günden geceye. Biz Türkiye İttifakı'yla, Türkiye'nin tüm demokratlarıyla birlikte kazanacağız.

4 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi 81 ildedir, 973 ilçededir. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Yolun sonu iktidardır, yolun sonu selamettir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun!"

NE OLMUŞTU?

CHP’nin yeni yol haritasını belirlemek amacıyla yürüttüğü toplantı süreci, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısıyla devam etti. Yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından, partinin 4 Mayıs itibarıyla tüm kadrolarıyla sahaya inmesi kararlaştırıldı. Güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi başlıklarında kapsamlı çalışmalar başlatılması, hukuk ekibinin genişletilmesi ve ara seçim gündeminin korunması yönünde karar alındı.

Kaynak: Haber Merkezi