TÜİK'in verilerinde ortaya çıktı: CHP'li Demir 'Yoksul kesim her gün daha da dibi görüyor' dedi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre gelir dağılımındaki eşitsizlik arttı. CHP'li Deniz Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'yoksul kesimin her geçen gün daha da dibe battığını' kaydetti.

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TÜİK'in verilerinde ortaya çıktı: CHP'li Demir 'Yoksul kesim her gün daha da dibi görüyor' dedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenini açıkladı.

Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9'a geriledi. CHP Ankara milletvekili Deniz Demir, gelir adaletsizliğine dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi:

'YOKSUL KESİM HER GÜN DAHA DA DİBİ GÖRÜYOR'

“TÜİK verilene göre ülkemizde zengin daha zengin hale gelirken yoksul kesim her geçen gün daha da dibi görüyor. Şirketlerin affedilen vergi borçları vatandaşın sırtına yükleniyor. Vatandaş çarşıda pazarda temel ihtiyaçlarını alırken bile artık iki kere düşünüyor. AKP’nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle üniversite mezunundan ilkokul mezununa herkes asgari ücret ile çalışmak zorunda bırakıldı. Sonuç olarak orta direk ortadan kaldırıldı herkes yoksulluğa mahkum edildi.”

CHP’li Demir sözlerine şöyle devam etti:

'AKP HER KONUDA OLDUĞU GİBİ BU KONUDA DA ÜLKEYİ BÖLDÜ'

“Orta kesim olarak adlandırılan en düşük ve en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimler dışında kalan, ikinci, üçüncü ve dördüncü yüzde 20'lik kesimin gelirden aldığı toplam pay geçen yıl itibarıyla yüzde 45.94'ten yüzde 44.30'a geriledi. Söz konusu yüzde 60'lık kesimin payı böylece ilk kez yüzde 45'in altına düştü. Memurun işçinin sabit gelirlinin maaşları enflasyon karşısında eridi. AKP her konuda olduğu gibi bu konuda da ülkeyi böldü. AKP ve yandaşları zengin, halk fakir hale geldi.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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