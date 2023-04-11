TÜGVA, Eyüp'te işgal ettiği araziyi boşaltıyor: Mahkeme, İBB'yi haklı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Genel Merkezi’nin yanında bulunan, 1000 metrekarelik İBB arazisi hakkında mahkeme kararını verdi.

Mahkemenin İBB lehine karar verdiğini İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Twitter hesabından duyurdu. Gökçe, “Mahkeme belediyemizi haklı bulmuş, tahliye işleminin yapılması gerektiğini de ortaya koymuştur. Dün bir kez daha TÜGVA tarafından sürdürülen işgale son verilmesi için kaymakamlığımıza gereken başvuruyu yaptık” dedi.

2022 yılı mart ve nisan aylarında İBB Meclisi'nde de görüşülen konuyla alakalı Gökçe Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Eyüpsultan ilçemizde bulunan belediyemize ve 16 milyon İstanbulluya ait bir arsanın TÜGVA tarafından işgal edildiği tespit edilmiştir. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile de sabit olan bu işgalin son bulması için dün gereken işlemi başlattık.

Eyüpsultan İlçemizde Belediyemize ait kıymetli bir arazi işgal edilmiş ve TÜGVA Genel Merkezi yanında otopark olarak kullanılmıştır. Belediyemiz ilgili arazinin teslimini talep etmiş ancak bu talep yerine getirilmemiştir. Belediyemiz tahliye talebiyle Kaymakamlığa başvurmuş ancak kaymakamlık da tahliye işlemini yerine getirmemiştir.

Bunun üzerine açılan davada mahkeme Belediyemizi haklı bulmuş, tahliye işleminin yapılması gerektiğini de ortaya koymuştur. Dün bir kez daha TÜGVA tarafından sürdürülen işgale son verilmesi için Kaymakamlığımıza gereken başvuruyu yaptık.”

Buğra'nın paylaştığı mahkeme kararında arazide TÜGVA'nın fuzuli işgalci olduğu belirtildi.