TRT muhabiri Elif Akkuş'a erken taburcu olması için ilaç yüklemesi yapıldı!

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri olan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan Elif Akkuş’un ifadesi tedavi gördüğü hastanede alındı.

Avukat Hüseyin Ersöz X hesabından yaptığı açıklamada, ifadenin ardından savcının gözaltı kararını sonlandırdığını ancak daha sonra Akkuş’un polis nezaretinde adliyeye götürülmesine dair karar verildiğini dile getirmişti.

Dün Elif Akkuş'un hastaneden fotoğrafını da paylaşan Ersöz, savcılığın kararı üzerine hastanenin, Akkuş'un ''adliyeye sevkinin uygun olmadığı'' yönündeki görüşünü birkaç saat içinde değiştirdiğini belirtmişti.

Ersöz'ün bu sabah yaptığı açıklamaya göre ise, Akkuş hakkında gözaltı ve yakalama yasağına rağmen savcı bugün hastane yönetimine ve Ankara Emniyeti'ne, “taburcu olduğunda adliyeye sevkinin sağlanması" yönünde yazı yazdı.

"Gözaltı ve Yakalama Yasağı olmasına karşın hastane odası kapısında nöbet tutması için güvenlik görevlisi ve polis gönderiliyor" diyen Ersöz, Akkuş hakkında ayrıca "Dün gece, sırf bu sabah taburcu edilebilsin diye Elif Akkuş’a herzamankinden fazla sakinleştirici, tansiyon düşürücü ve ağrı kesici ilaç yüklemesi yapıldı" bilgisini paylaştı.

Ersöz, savcılığın hastaneye yazdığı yazıyı da "ibretlik bir belge olarak şurada dursun!" diyerek paylaştı. Savcılığın yazısının o bölümünde "Şüphelinin kaçmasına mahal verilmemesi, güvenlik ile ilgili tüm sorumluluğun ilgili hastane yönetimi üzerinde olduğunun bilinmesi, aksi takdirde ilgili hastanenin yetkilisi tüm sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı hususunda, bilgi ve gereği rica olunur" ifadeleri yer alıyor.