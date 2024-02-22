Tramvay durağındaki kadının telefonunu çalıp kaçan şahıs yakalandı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da tramvay bekleyen kadının cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da Çemberlitaş tramvay durağında bekleyen bir kadının cep telefonunu kapıp kaçan şüpheli, turizm polisleri tarafından yakalandı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 16 Şubat saat 07.15 sıralarında Çemberlitaş tramvay durağında bekleyen bir kadının elinden cep telefonunu alan şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Kısa süren kovalamaca sonunda ekiplerce yakalanan A.H. emniyete götürülürken, çalınan telefon sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından “kapkaç” suçundan adli makamlara sevk edilen A.H, savcılığın adli kontrol talebine uyan mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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