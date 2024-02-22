46 milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 35 gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında jandarma, 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 35 şüpheli şahsı yakaladı.

Son Güncelleme:
46 milyonluk dolandırıcılık operasyonunda 35 gözaltı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık takip neticesinde düğmeye basıldı.

Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın da içerisinde bulunduğu 35 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Operasyon dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı
Bingöl’de 274 gözaltı Bingöl’de 274 gözaltı
Dilan ve Engin Polat hakkında yeni dosya: 'Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız' Dilan ve Engin Polat hakkında yeni dosya
TRT1'in Gönül Dağı dizisine veda etti... Artık Show TV dizisinde yer alacak TRT1'in Gönül Dağı dizisine veda etti... Artık Show TV dizisinde yer alacak
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak' Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
İzmir'de son anket: 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı' 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı'
Tüyler ürperten hikaye... 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü! 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü!
İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler
Kiralık evlerde yeni dönem: 10 gün sonra başlıyor Kiralık evlerde yeni dönem: 10 gün sonra başlıyor