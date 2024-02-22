Dilan ve Engin Polat hakkında yeni dosya: 'Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız'

Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.

Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre Dilan Polat eşi için yaptırdığı "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.

KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI

Polat ailesinine yakın villada ikamet eden komşu Metin A. ikametine geldiğinde Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı. Sokak üzerine bırakmak zorunda kaldı.

Bu sırada Engin ve Dilan Polat'ın partisinde konuk olarak bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendiğinde ise Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı. Songül A., Polatların komşusu Metin A.'nın evine aracını çekmesi için gitti.

EV BASIP KÜFÜR ETTİ

Aracın çekilmemesi üzerine Engin Polat, Metin A.'nın evine gitti. O sırada komşusu aracının yanına gitti. Evde ise eşi Esra A. vardı.

Engin Polat gece vakti, komşu kadının izin vermemesine rağmen içeriye girdi ve Metin A.'yı kastederek, "O... nerede" diye bağırıp, evde göremeyince dışarı çıktı.

Bu sırada Metin A. ile Dilan Polat yolda karşılaştı. Dilan Polat komşusuna tekme atıp kocası gibi aynı küfürü etti. Bu tartışmayı gören Engin Polat hemen eşinin yanına geldi ve komşusunu darp etti. Polat çifti ayrıca, "Seni öldüreceğiz, yaşatmayacağız" diyerek tehditler de savurdu.

POLAT ÇİFTİNE HAPİS TALEBİ

Savcılık, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından Metin A.'nın yaralanmasının hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdiğini ayrıca Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında da soruşturma yürütüldüğünü, Doğu hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve kesinleştiğini belirtti.

Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu da işlediğini belirten savcılık 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemenin kabul etmesi halinde Polat çifti önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.