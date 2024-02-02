Dilan-Engin Polat dosyasında yeni gelişme: Cezaevinde ifade verdi

Dilan-Engin Polat dosyası kapsamında vergi müfettişleri, 31 Ocak günü Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Mehmet Gün'ü ziyaret etti. Kozyatağı Vergi Dairesi'nin Polat ailesine ilişkin yaptığı incelemelere dair avukat Gün'den bilgi almak isteyen vergi müfettişleri Gün'e çeşitli sorular sordu.

Daha sonra müfettişlerin sorularına geçildi. Vergi müfettişleri avukat Ahmet Gün'e, "Dilan Polat ve Engin Polat'ı tanıyor musunuz? İlişkiniz ne zaman ve nasıl başlamıştır? Bu kişilerin hangi iş ve işlerinin takibini yapmaktaydınız?" diye sordu. Gün bu soruya, "Bu soruda ki kişilerin 6 adet şirketin mali müşavir yapmak idim. Bu kişiler ortakları oldukları ya da kanuni temsilcisi oldukları şirketlerin takibini kendileri yapmışlardır" dedi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; vergi müfettişleri tarafından sorulan bir diğer soru ise şöyleydi: "Dilan Polat Engin Polat ve Sezgin Polat’ın ilgili/ilişkili oldukları firmaların işlemleri iş yerinizde hangi personelimiz tarafından takip edilmiştir? Bu mükellefin işlemlerinden sizin onayınıza tabi olan olmayan işlemler nelerdir. Hangi personel hangi firmalardan bu işlerden sorumludur?"

Avukat Gün bu soruya ise şu yanıtı verdi: "Tüm işlemler Harun Abak ve Zümrüt Yerebakan’ın kontrolünde takip edilmiştir. Bu kişilerin şirketleriyle ilgili olarak belgeli her şey benim onayından geçmiştir."

'ÇEKLERİ KİM TAHSİL ETTİ?'

Bu yanıt üzerine müfettişler bu kez, "İş yeri çalışanlarınız, eşiniz ve kızınız aracılığıyla Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat’ın ilgili oldukları firmaların keşide ettiği, mali müşavirlik hizmeti ile mütenasip olmayan tutarlarda çek tahsilat yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çeklerle tahsil eden tutarlar ne amaçla alınmıştır? Bu çekler birine transfer edilmiş midir" diye sordu.

Gün, "Mali müşavirlik hizmeti dışında gerek çalışanların gerekse kızım ve eşim hasta size yapılan çek tahsilatların tamamı Sezgin Polat’a elden vermiştir. Sezgin Polat bir kısmını MİLDA AŞ’ye yatırmış bir kısmında nakit giderleri için kullanmıştır" diyerek yanıt verdi.

Öte yandan müfettişler sorulara geçmeden hemen önce avukat Gün müfettişlere, "Vergi Usul Kanunu'na göre sayın müfettişliğinizce hakkımda düzenlenmiş bir rapor var ya da kurumunuzca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş bir kurum mütalaası var mıdır" diye sordu. Müfettişler ise Gün hakkında Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet suçundan hazırlanan herhangi bir rapor ve mütalaa olmadığını belirtti.

'SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIM'

Bu yanıt üzerine gün Gün hakkında hazırlanan bir rapor ve mütalaa olmamasına rağmen kendisi hakkındaki soruşturmanın basına sızdırıldığını kendi haysiyetinin zedelendiğini belirtti. Bu konuya ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını aktardı.