Bir otelde 7 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi
Yalova'daki bir otelde kalan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 tersane işçisi hastaneye kaldırıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir otelde kalan tersane işçilerinden 7'sinin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri tespit edilen işçiler, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ise işçilerin kaldığı bölümlerde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA