Bingöl’de 274 gözaltı

Bingöl’de 01 Ağustos-31 Aralık 2023 tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 274 kişi yakalandı.

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Bingöl’de 274 gözaltı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 01 Ağustos- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini açıkladı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 adam öldürme, 31 kasten yaralama, 40 hırsızlık, 25 dolandırıcılık, 20 uyuşturucu madde ticareti yapma, 5 yağma, 1 terör örgütüne üye olmak, 8 cinsel suçlar ve 140 diğer suçlar olmak üzere toplamda 274 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildiren Vali Usta, “Adam öldürme, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, cinsel suçlar gibi değişik suçlardan haklarında 0+5 yıl, 5+10 yıl ve 10+ yıl kesinleşmiş hüküm bulunan insanlar geçtiğimiz yılın son 5 ayına kadar aramızda dolaşıyorlardı. Şimdi artık olmaları gereken yerdeler. 01 Ağustos - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 12’si 10 yıl üzerinde olmak üzere toplam 274 aranan hükümlü yakalanarak adliyemizin bilgisi dahilinde cezaevine gönderildiler. Emniyet ve Jandarmamıza teşekkür ediyorum. Bingöl ve siz hemşerilerim güvendeyseniz biz de huzurlu ve mutluyuz” dedi.

Kaynak: İHA

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Gözaltı Operasyon Bingöl
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