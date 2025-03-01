Trafik Magandasına Para Cezası

Maltepe’de motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak ilerleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 14 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Başıbüyük Fındıklı yolu üzerinde meydana geldi. H.E.P. isimli genç, motosikletini ön kaldırarak sürdüğü anları arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu H.E.P. gözaltına alındı. Sürücüye, tescil plakası olmadan karayolunda araç kullanmak, renk değişikliğini işletmemek, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak ve koruyucu kask takmamak gibi ihlallerden toplam 14 bin 418 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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