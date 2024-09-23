Trabzon'da Sel Can Aldı: Gözyaşlarıyla Defnedildi

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Demir için Sürmene Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, Çavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

İlçede 20 Eylül'de etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli Demir'in, bir süre sonra kaybolduğu anlaşılmış ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Demir'in cenazesi dün akşam saatlerinde ise Trabzon Havalimanı mevkisi açıklarında bulunmuştu.

Kaynak: AA