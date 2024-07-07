Torbalı'daki Patlamada Kahreden Detay: Bir Patlamadan Sağ Kurtuldu, Diğerinden Kurtulamadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında, sanayi tipi tüpünün neden olduğu bir patlama gerçekleşmiş, patlamada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 63 kişi de yaralanmıştı. Faciada ölenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ’ın geçmişte çalıştığı bir kozmetik mağazasında da patlama meydana geldiği, kendisinin ise yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye’yi yasa boğan Torbalı’daki patlamada hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Çankırı, 33 yaşındaki Kübra Çetinkaya Özdemir ile 25 yaşındaki Seher Ergin’in tedavilerine ilişkin son durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Elmacık kemiğinde kırıklar bulunan iki çocuk annesi Kübra Çetinkaya Özdemir, Çankırı’ya yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadıklarını belirterek, “Pazar gitmek için oradan geçiyordum. Bir an ne oldu anlamadık ve kendimizi yerde kanlar içinde bulduk. Önce kulakları sağır eden bir ses ardından ortalığı toz duman kapladı. Tek duyduğum çığlıklardı. Herkes canhıraş ‘ambulans’ diyordu. Gözümü açtığımda da hastanedeydim. Bu yaşadığımız tam bir faciaydı. Allah’ım tekrarını yaşatmasın” diye konuştu.

'ÖLÜM ONUN PEŞİNİ BIRAKMADI'

Çankırı, ayrıca Dilek Bağ’ın annesi Adalet Bağ ile de konuştu. Anne Bağ, kızının patlamadan birkaç dakika önce kahvaltılık malzeme almak için dışarı çıktığını söyledi ve acısını “Kızım daha önce Yazıbaşı Mahallesi’nde bulunan bir kozmetik mağazasında çalışıyordu. Ancak orada da kozmetik ürünlerdeki kimyasal malzemelerden kaynaklı küçük çaplı patlama yaşanmıştı. Yavrumda yaşadığı korkudan dolayı artık orada çalışmak istemediğini kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm onun peşini bırakmadı” dile getirdi.

Kaynak: İHA