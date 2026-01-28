Torbacılara Geçit Yok! Diyarbakır ve Manisa'da Düğmeye Basıldı: 400'ü Aşkın Gözaltı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Ve bu sabah düğmeye bastık. D

Diyarbakır ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarımıza; 355 asayiş timi, 44 jandarma motorlu asayiş timi, 14 komando timi, toplam 1522 jandarma personeli ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda; 302 kilo çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: DHA