'Tombul Jos'a Verilen İkinci Kimliğin Görüntüsü Ortaya Çıktı

Avrupa’nın en büyük uyuşturucu baronları arasında yer alan Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers’e Türkiye’de iki farklı isimle oturum izni verildiği ortaya çıktı.

Gazeteci Timur Soykan, bugünkü köşesinde, skandala konu olan iki kimliğin de Muğla’da verildiğini yazdı. Soykan yazısında, kimliğin görüntüsünü de paylaştı.

"Tombul Jos" olarak da tanınan Leijdekkers'ın Türkiye'de villa satın alarak oturum izni aldığını ve vatandaşlığı için ‘uygunluk’ belgesi verildiğini hatırlatan Soykan, “Ama Türkiye’de devlet çürüdü ve parası olan için imkânsız diye bir şey yok” ifadelerini kullandığı yazısının ilgili bölümünde skandala ilişkin şu detayları paylaştı:

"Hollandalı uyuşturucu baronunun Türkiye’de kendi ismiyle yani Joseph Johannes Leijdekkers adıyla oturum izni aldığını daha önce yazmıştık. Türk bayraklı oturum izninin dava dosyasındaki görselini paylaşmıştık. Bu oturum izni kimliği Muğla’da verilmişti.

'AYNI İKİŞİNİN İKİ FARKLI İSİMLE İZİN ALMASI İMKANSIZ'

Ancak Abdullah Alp Üstün’ün 13 Haziran 2023 günü Bodrum Yalıkavak’ta yakalandığı villada polisin tuttuğu tutanağa göre; Tombul Jos için ‘Daniel Ernst’ ismine düzenlenmiş bir oturum izni kartı daha bulunmuştu. Hollandalı uyuşturucu baronuna çifte oturum izni verildiği anlaşılıyordu. Avrupa’nın en büyük uyuşturucu baronuna Türkiye’de iki ayrı isimle oturum izni verilmesi büyük bir skandaldı. Çünkü oturum izni verilirken başvuranların parmak izi ve biyometrik fotoğrafları alınıyor. Normalde aynı kişinin iki farklı isimle oturum izni alması imkânsız.

Ama Türkiye’de devlet çürüdü ve parası olan için imkânsız diye bir şey yok.

Tombul Jos’un kendi adıyla oturum izni varken Daniel Ernst adına düzenlenmiş oturum izninin belgesini yayımlıyoruz. Kendi adıyla düzenlenmiş oturum izninde 1 Temmuz 1991 doğumlu olduğu yazan Tombul Jos, bu oturum izninde 22 Eylül 1992 doğumlu görünüyor. İki oturum izni de Muğla’da verilmiş, muhtemelen aynı kişilerce hazırlanmış."