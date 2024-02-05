TOKİ, Osmaniye'de konutları açık artırma ile sattı: "Depremzedelere verileceğini düşünerek umutlanmıştık"

TOKİ, depremzedelerin 200 metre ileride konteynerde yaşadığı Osmaniye Düziçi’ndeki konutları açık artırmayla sattı. Bazı kişilerin söz konusu konutlardan 3-4 tane aldığı ve adeta ticaret yapıldığı iddia ediliyor. Osmaniyeli yurttaş Necdet Vural, “Burasının depremzedeleri verileceğini düşünerek umutlanmıştık. Ama burası TOKİ tarafından satıldı. Birçok ilde satışı yapıldı, Adana, Antep gibi illerde satışı yapıldı 3 daire, 4 daire, 5 daire alanlar var” dedi. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, “Bunu hangi vicdanınıza sığdırabildiniz? Nasıl kabullenebildiniz? Bu yanlıştan dönmek için çok geç, burası ticarethaneye dönmüş durumda, emlakçılar tarafından bu daireler kiraya veriliyor, satılıyor, birçok dairenin üzerinde reklam afişleri asılmış durumda” diye konuştu.

Türkiye’de, 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ardından saat 13.24’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 13 milyon yurttaşın etkilendiği depremlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elâzığ illerinde resmi açıklamalara göre; 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, depremlerden 11 ilde 14 milyon kişi etkilendi.

ANKA Haber Ajansı, depremin 1. yılında deprem bölgesini gözlemledi, depremzedelerle görüştü, 1 yıl önce olduğu gibi onların sorunlarını dinledi.

Osmaniye Düziçi 2. Etap Toplu Konutları’nda bulunan 165 daire, 3 Ekim 2023 günü TOKİ tarafından açık artırmayla satışa çıkartıldı. En düşük daire fiyatının 580 bin lira belirlenen konutların açık artırmayla satışı Osmaniyeliler tarafından tepkiyle karşılandı. Toplu konutların satışındaki önemli iddia ise aynı kişi ve şahısların birden fazla daireyi satın aldığı ve bu daireler üzerinden ticaret yaptıkları oldu. Düziçi’nin kırsal kesiminde bulunan konutların yaklaşık 200 metre ilerisinde depremzedelerin kaldığı bir konteyner kent bulunuyor. Osmaniyeliler, 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan yurttaşların konteynerde yaşarken, TOKİ’nin açık artırma ile daire satmasına ve bazı kişilerin birden çok dair satın aldığına yönelik iddialara tepki gösterdi. Söz konusu konutların birçoğunun üzerinden çeşitli emlakçılara ait satılı veya kiralık ilanları bulunuyor.

Osmaniye Düziçi’nde yaşayan Necdet Vural, toplu konutların 7 yıl önce inşa edildiğini ve ortalama 5 yıldır terk edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“BURASININ DEPREMZEDELERİ VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK UMUTLANMIŞTIK...3 DAİRE, 4 DAİRE, 5 DAİRE ALANLAR VAR”

“6 Şubat depremini yaşadık. 1 ay sonra burası depremzedeler için tadilat ettirilip depremzedelere konaklama alanı olarak yapılacağı duyuruldu. Kullanılmaz bir haldeydi. Pencereleri, kalorifer petekleri, demirleri sökülmüş durumdaydı. Kaymakamlık tarafından tadilat gördü burası, sanıyorduk ki depremzedelere verilecek. 200 metre yukarıda konteyner kentimiz var. Burasının depremzedeleri verileceğini düşünerek umutlanmıştık. Ama burası TOKİ tarafından satıldı. Birçok ilde satışı yapıldı, Adana, Gaziantep gibi illerde satışı yapıldı 3 daire, 4 daire, 5 daire alanlar var.”

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise söz konusu iddialara tepki göstererek şöyle konuştu:

“DEPREMZEDELERİMİZ KONTEYNERDE KENTTE YAŞAM MÜCADELESİ VERİRKEN TOKİ BU KONUTLARI AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARDI”

“AKP iktidarı aslında 6 şubat depremin sonra çadır satan Kızılay’la biz depremzedelerin tepkisini çeken AKP iktidarı burada da şaşırtmadı. Burada da başını sokacak evi olmayan depremzedelerimiz konteynerde kentte yaşam mücadelesi verirken ve bu konutlar bizlere tahsis edilecek, bizlere verilecek diye umut edip beklerken hiç şaşırtmadı TOKİ bu konutları açık artırmayla 3 Ekim'de satışa çıkardı.

“BURASI TİCARETHANEYE DÖNMÜŞ DURUMDA, EMLAKÇILAR TARAFINDAN BU DAİRELER KİRAYA VERİLİYOR”

TOKİ’ye, AKP iktidarına, hükümet yetkililerine sesleniyorum, hemen yanı başımızda burada konteyner kent var, 100 küsur civarında orada yaşayan aileler var. o insanlar konteynerlerde yaşam mücadelesi verirken siz bu konutları açık artırmayla nasıl satabildiniz? Bunu hangi vicdanınıza sığdırabildiniz? Nasıl kabullenebildiniz? Bu yanlıştan dönmek için çok geç, çünkü burası ticarethaneye dönmüş durumda, emlakçılar tarafından bu daireler kiraya veriliyor, satılıyor, birçok dairenin üzerinde reklam afişleri asılmış durumda.”

Kaynak: ANKA