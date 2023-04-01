TOKİ kura çekimi heyecanı başladı: Esenler, Arnavutköy, Başakşehir

TOKİ, 'İlk evim, ilk işyerim' kampanyasına başvuranlar için kura çekimine başladı. Kura çekimi bugün İstanbul'un Esenler, Arnavutköy ve Başakşehir ilçeleri için çekiliyor.

TOKİ'nin duyurusunda göre bu üç ilçe için kura çekimleri saat 10.00 itibariyle başladı.

Kuralar, Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleşiyor.

Kura sonuçları toki.tv ve TOKİ'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor.