Fethiye’de 98 dönüm deniz kenarındaki ormanlık alan betona gömülmesin

Ülke seçim telaşındayken Fethiye’nin deniz kenarındaki en güzel ormanlık alanlarından biri betona gömülecek. Fethiye Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı içerisinde kalan Sümbeki Burnu Mesire Yeri'nin işletme hakkı 20 yıllığına Kırtur Turizm adlı şirkete verildi. Şirketin sahibinin ise Kenan Kıran olduğu görülüyor.

Gerçek Gündem’in ulaştığı Fethiye sakinleri 8 konteynerin hazır edildiğini, şantiye kurulmak üzere hazırlıklara başlandığını aktardı. Bölge sakinleri, doğal varlıkların talan alanı olarak görülmesinde yetkili makamların maaşlı memur gibi davrandıklarını ifade etti.

İsminin haberde yer almasını istemeyen Fethiyeli yurttaş, “Ormanlık alanın olduğu yerdeki koy buranın en güzel koylarından. Bodrum’u bitirdiler, şimdi buraya geldiler” diye konuştu.

DENİZ KENARINDA YAPILMASI PLANLANAN TESİS VE YAPILAR

Gerçek Gündem’in ulaştığı proje planına göre alanın 98 dönüm olduğu, içinde yapılması planlanan tesis ve yapıların ise kır kahvesi, kır lokantası, voleybol sahası, futbol sahası, büfe, basketbol sahası, yüzme havuzu, amfi tiyatro, onlarca kameriye ve bungalov yapıdaki evler olduğu görünüyor.

Bundan sonra işleyecek prosedürde ise Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün kararından sonra Fethiye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak ihale sonrası ormanlık alanda kesim ve seyreltme yapılmaya başlanacak. Kısa zamanda ise koyun eski halinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Bölge sakinleri bu yüzden “Buradaki ağaçlar kesilmeye başlanmadan, kepçeler ormana girmeden kamuoyu oluşturulmalı” diyor.

2022’de Mayıs ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Orman Parkları Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye geçilmişti. Buna göre “Mesire Yerleri Yönetmeliği” kaldırılmış, ‘A, B, C ve D tipi mesire yeri’ tanımlarını ‘konaklamalı ve konaklamasız orman parkı’ olarak değiştiren yönetmelik getirilmişti.

ÜLKENİN DOĞAL VARLIKLARI BELİRLİ KESİMİN RANT ALANI

Söz konusu düzenleme ile orman parkları, kapalı teklif usulüyle 20 yıla kadar kiralanabilecek duruma getirildi. Orman parçaları belirli işletmecilere, kişilere ve sermaye çevrelerine kasa olarak açıldı. Ülkenin doğal varlıkları; ormanı, koyu, bağı bahçesi belirli bir kesime rant oluşturan alanlar olarak görülmeye başlandı.

Yönetmelik şu düzenlemeleri içeriyordu:

"Devlet ormanlarında mevcut ve tesis edilecek orman parklarının ayrılmasına, planlanmasına, planlarının uygulanmasına, yönetilmesine ve iptaline ilişkin usul ve esasları belirlemeye OGM yetkili olacak. OGM'nin uygun bulunması halinde teklif edilen orman alanı, orman parkı olarak ayrılacak. Orman parklarının doğal, kültürel, rekreasyonel ve estetik kaynak yönünden planlanmasına ve projelendirilmesine ait iş ve işlemler, OGM merkez ve taşra birimlerince yapılacak veya yaptırılacak. Gerekli hallerde sınır değişikliği OGM onayı ile yapılabilecek. Orman parkları, 20 yıllığına kiraya verilebilecek. Orman parklarında, ihtiyaç olması halinde sözleşmeler çadır, lüks çadır ve karavan alanlarının yapılabileceği şekilde tekrar düzenlenebilecek. Orman parklarına ve ekoturizm rotalarına gelen ziyaretçilerden giriş ücretlerinin alınıp alınmaması konusunda OGM yetkili olacak.”,

KIRTUR’UN DAHA ÖNCEKİ ‘İŞLERİ’

10 yıldır en az 26 ihalede milyarlarca lira harcanan Yusufeli Barajı ve HES projesi için 14 Aralık 2022’de kimseye duyurulmadan 21-b Pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardında düzenlenen ihale özel olarak davet edilen Kırtur Turizm ve Fora Mekatronik İş Ortaklığı'na 619 milyon 200 bin liraya verilmişti.

Yine Muğla Fethiye’de Babadağ Teleferik’i 25 yıllığına kiralayan şirket de Kırtur Turizm. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşan Kırtur Turizm işçileri dağın tepesine inşa edilen lüks restoranlarda emekçilerin köleye çevrildiğini ifade ederek, 14 saati bulan mesai süreleriyle çalışmak zorunda bırakıldıklarını anlatmıştı.