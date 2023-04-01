Bakanlık onayladı: Tarihi sit alanına ticaret merkezi inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla 1. derece sit alanı olan Mardin’deki Dara Antik Kenti’ne, “Karşılama Merkezi” adı altında beton yapı inşa edildi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan ve tarihi M.Ö. 500’lü yıllara dayanan Dara Antik Kenti’ne “Karşılama Merkezi” adı altında beton bina inşa edildi.

MA’dan Ahmet Kanbal’ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söz konusu bölge için “Mardin Dara Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme İşi” isimli ihale gerçekleştirdi. İhale, 5 milyon 910 bin TL bedelle DE-HAY İnşaat isimli firmaya verildi. Tarihi sit alanı olan bölgede ihale sonrası yapının kaba inşaatı tamamlandı.

HEM BETON HEM PARKE

Betonarme yapının yanı sıra parke taşlarının da kullanıldığı düzenlemenin yapıldığı alanda tarihi kaya mezarları da bulunuyor. “Karşılama Merkezi” adı altında yapılan talandan öncesinde Dara Antik Kenti çevresindeki araziler de Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetimi tarafından imara açılmak istenmişti. Fakat, itirazlar sonucu imar planlaması geçici olarak durdurulmuştu.

MİMARLAR ODASI TEPKİLİ

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Mardin Şubesi Antik Kent’in imara açılmasına tepki gösterdi. Mimarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dara Antik Kenti’nde yeni alanların açığa çıkarılması için hiçbir çalışmanın yapılmadığına dikkat çekilerek “Tarihi kent adeta kaderine terk edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan betonarme yapının ve döşenen parke taşlarının bölgenin dokusunu bozduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Karşılama Merkezi adı altında yapılmaya başlanan yapı, bu varoluş mücadelesinin kalbinde derin yaralar açmaktadır. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan antik kentte tarihle bağdaşmayan, arkeolojik sit alanları için geçerli olan fen ve sanat kurallarını altüst eden yapı, kentimizin tarihine gölge düşürmektedir. Bu durumdan antik kentimizin yerleşim alanlarında hayatını idame eden mahalleli ve antik kente gelen ziyaretçiler de ciddi anlamda rahatsızlık duymaktadır.”

Açıklamada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun antik kente yapılması planlanan bu tür bir yapıya izin vermesine, “Birinci derece arkeolojik sit alanı olan koca bir antik kentte bu şekilde bir projeye onay vermek akıl alır gibi bir durum değildir” ifadeleriyle tepki gösterildi.