Tokat’ta kira anlaşmazlığında ev sahibi öldürüldü!
Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Sabit Ülker (68) evinin tadilatı ile uğraşırken, yanına gelen eski kiracısı M.A.Ş (40) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Tokat’ın Niksar ilçesinde emekli öğretmen Sabit Ülker (68) evinin tadilatı ile uğraşırken, yanına gelen eski kiracısı M.A.Ş (40) ile aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eski kiracı M.A.Ş yanında bulunan bıçakla Ülker’i çeşitli yerlerinden bıçakladı.
EV SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ülker'i Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı. Ülker ardından Tokat GOP Üniversite Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Sabit Ülker’i bıçaklayarak olay yerinden kaçan eski kiracı M.A.Ş ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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