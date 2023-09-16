Mersin’de katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Mersin’de katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyir halinde olan çöp kamyonu, kavşaktan dönüş yapan kamyonete çarptı.

Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş... Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş...
Blok liste önerisi gerginlik yarattı: CHP İzmir Kongresi'nde genel merkezciler ve değişimciler arasında kısa süreli arbede CHP İzmir Kongresi'nde genel merkezciler ve değişimciler arasında kısa süreli arbede
AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri gözaltına alındı: Evladımı istiyorum! AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri gözaltına alındı!
Müge Anlı'dan canlı yayında beklenmedik itiraf! Duyan herkes buz kesti Müge Anlı'dan canlı yayında beklenmedik itiraf! Duyan herkes buz kesti
ÇOK OKUNANLAR
Birçok kişi bilmiyor: Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor Mısır haşlarken tencereye 1 bardak koyun! Tüm mısırları lokum gibi yumuşacık yapıyor
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurdu: Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Kendisine yakın isimler bir bir kızağa çekilirken... Süleyman Soylu'dan 'imalı' Menderes anması Süleyman Soylu'dan 'imalı' Menderes anması
Kabak tatlısına lezzet katan tüyo! Erime olmaması için mutlaka denemelisiniz Kabak tatlısına lezzet katan tüyo! Erime olmaması için mutlaka denemelisiniz