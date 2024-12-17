TIR Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde D-100 kara yolunda hareket halindeyken alev alan bir TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araç nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

Yangın, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir lojistik firmasına ait TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü, TIR'ı durdurup araçtan inerek itfaiyeye ihbarda bulundu.

TIR Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı - Resim : 1

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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