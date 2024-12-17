TIR Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

Yangın, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir lojistik firmasına ait TIR, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü, TIR'ı durdurup araçtan inerek itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA