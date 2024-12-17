Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin doğu kesimlerinde kar ve yağmur beklenirken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarda batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi