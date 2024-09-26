TİP Üyesini Darp Eden Ülkü Ocakları Üyelerine Aylar Sonra Dava

Kırklareli’nde 14 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim kampanyası sırasında “Bir oy Kılıçdaroğlu’na, bir oy TİP’e” sloganını duvara yazan TİP üyesi Uğur Celep, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanı Uğurcan Özer'inde aralarında olduğu bir grup tarafından darp edildi.

16 AY SONRA DAVA

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Celep saldırıdan kurtulmak için girdiği pastanede beş kişi tarafından darp edildi.

İfadesi alınan Özer, Celep’in fotoğraflarını çektiğini, takip ettiğini ve saldırdığını itiraf etti.

Darp eyleminin üzerinden 16 ay geçtikten sonra Uğurcan Özer ile yanındaki Kalender Özdemir'e dava açıldı. Olaya karışan diğer Ülkü Ocakları üyelerine ise dava açılmadı.

İlk duruşma 10 Aralık’ta Kırklareli 5 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Bu arada Ülkü Ocakları Başkanı Özer’in şikayetiyle Celep’e de “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” dava açıldı.

İddianamede, “Celep’in Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” öne sürüldü. Ancak Ülkü Ocakları üyelerinin iddiaları dışında bir delil gösterilmedi.

Kaynak: Birgün