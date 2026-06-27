Tıp Öğrencisinden Acı Haber: Yurttaki Odasında Ölü Bulundu

Zonguldak'ta ailesinin haber alamadığı 20 yaşındaki tıp öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu.

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Tıp Öğrencisinden Acı Haber: Yurttaki Odasında Ölü Bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Dere Sokak’taki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Tıp fakültesi öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’e ulaşamayan ailesi, kızlarının arkadaşlarını arayarak bakmalarını istedi. Arkadaşı, odasına gittiğinde Demirelöz’ü yerde hareketsiz yatar bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Demirelöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demirelöz’ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Demirelöz’ün yurttaki arkadaşları, büyük şok ve üzüntü yaşadı.

BUGÜN EV TUTMUŞ

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz’ün bugün ev tuttuğu ve eşyalarını taşımaya başladığı öğrenildi. Demirelöz’ün bir süre önce doktora gittiği ve kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öne sürüldü. Demirelöz’ün ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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