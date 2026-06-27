Silivri’de Feci Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı
Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen yolcu minibüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
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Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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