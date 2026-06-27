Avcılar’da Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Yakalandı

Avcılar'da bir parkta köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

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Avcılar’da Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi'ndeki parkta köpeğe uygulanan kötü muamelenin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerdeki şüpheli H.E'yi yakalayan ekipler, köpeği muhafaza altına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Hayvana eziyet
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