Avcılar’da Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Yakalandı
Avcılar'da bir parkta köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi'ndeki parkta köpeğe uygulanan kötü muamelenin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerdeki şüpheli H.E'yi yakalayan ekipler, köpeği muhafaza altına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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