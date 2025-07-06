Timur Soykan Serbest Bırakıldı

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Gazeteci Timur Soykan, dün İstanbul merkezli yapılan 3 operasyon ve Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımların ardından "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatmış, Soykan gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık aşamasında dosyaya “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçu da eklendi. Soykan, iki ayrı suçlama ile tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen Soykan'ın duruşması 18.30 itibariyle başladı. Soykan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi