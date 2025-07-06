Timur Soykan Serbest Bırakıldı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Gazeteci Timur Soykan'ın tutuklanması talep edilmişti. Soykan, serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Timur Soykan Serbest Bırakıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Timur Soykan, dün İstanbul merkezli yapılan 3 operasyon ve Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımların ardından "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatmış, Soykan gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık aşamasında dosyaya “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçu da eklendi. Soykan, iki ayrı suçlama ile tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen Soykan'ın duruşması 18.30 itibariyle başladı. Soykan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Timur Soykan
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı
Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret Bugün Önemsiz Ayrıntılara Takılmamanız Gereken 3 İşaret
Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor! Görenler Hayrete Düşüyor Bu Kuş Timsah Avlıyor, Gagasından Makinalı Tüfek Sesi Çıkarıyor, Dışkısıyla Serinliyor!
Siyasilerden Şehit Askerler İçin Başsağlığı Mesajları Siyasilerden Şehit Askerler İçin Başsağlığı Mesajları
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik! 19 Banka...
Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi Evlerin Vazgeçilmezi Çayda Büyük Skandal! Tüketenler Dikkat Zehir Tespit Edildi
AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi AKP'li İsimden 'Yeni Operasyon' Sinyali! İki İli İşaret Etti, Sonra Sildi
Pençe-Kilit Bölgesinden Kahreden Haber! Metan Gazı Nedeniyle 5 Asker Şehit Oldu ŞEHİDİN NAAŞINI ARARKEN 5 ASKER ŞEHİT OLDU