Timur Cihantimur'un avukatları kefaletle serbest kalması için 2 milyon dolarlık teklif sundu!

ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un avukatlarının mahkemeye müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılması için 2 milyon dolarlık teminat teklifi sunduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
> <

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmasının ardından, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ve burada tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! İşte duruşmada yaşananlar...Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! İşte duruşmada yaşananlar...Gündem

VOA Türkçe'den Mehmet Sümer ve Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un ailesi, sanıkların kefaletle serbest kalması için girişimlerine hız kazandırdı.

Timur Cihantimur'un avukatları, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktıkları duruşmada müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılması için 2 milyon dolarlık bir teminat teklifinde bulundu.

Cihantimur'un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, mahkeme hakimi Donald L. Cabell'e sunulan dilekçede, Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü kefalet olarak göstermeye hazır olduklarını belirtti. Avukatlar, benzer davalarda yurtdışındaki mal varlıklarının kefalet olarak kabul edildiğini ve bu durumun emsal teşkil ettiği iddiasında bulundu.

Cihantimur'un dava dosyasındaki belgelerin bir kısmının gizlilik kararıyla korunduğu ve bu belgelerde kefalet ve şartlı tahliye şartlarıyla ilgili detayların yer aldığı bilgisi verildi.

Öte yandan Eylem Tok ise aynı davada 27 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Etiketler
Timur Cihantimur Eylem Tok
Son Güncelleme:
Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi! Toplatma kararı alındı! Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi!
Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı
İstanbul Barosu'ndan Amasya Genelgesi'nin 105. yıldönümünde kutlama mesajı İstanbul Barosu'ndan Amasya Genelgesi'nin 105. yıldönümünde kutlama mesajı
Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe açıklamalar: CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti CHP lideri Özel, Kayseri'deki saldırıya 'acizlik' dedi, MHP'liler saldırıya geçti
Polemik sürüyor: Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı'dan karşılıklı açıklama Sabancı ve Aşçı'dan karşılıklı açıklama
AKP'de 'değişim' hareketliliği: İstifaları istenecek AKP'de 'değişim' hareketliliği: İstifaları istenecek
Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi! Toplatma kararı alındı! Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi!
1 Temmuz’da başlıyor: Banka kredisi çekmek istemeyen ona başvuracak! İşte şartları... Banka kredisi çekmek istemeyen ona başvuracak! İşte şartları...