Timur Cihantimur'un avukatları kefaletle serbest kalması için 2 milyon dolarlık teklif sundu!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmasının ardından, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ve burada tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

VOA Türkçe'den Mehmet Sümer ve Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un ailesi, sanıkların kefaletle serbest kalması için girişimlerine hız kazandırdı.



Timur Cihantimur'un avukatları, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktıkları duruşmada müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılması için 2 milyon dolarlık bir teminat teklifinde bulundu.

Cihantimur'un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, mahkeme hakimi Donald L. Cabell'e sunulan dilekçede, Türkiye'de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü kefalet olarak göstermeye hazır olduklarını belirtti. Avukatlar, benzer davalarda yurtdışındaki mal varlıklarının kefalet olarak kabul edildiğini ve bu durumun emsal teşkil ettiği iddiasında bulundu.

Cihantimur'un dava dosyasındaki belgelerin bir kısmının gizlilik kararıyla korunduğu ve bu belgelerde kefalet ve şartlı tahliye şartlarıyla ilgili detayların yer aldığı bilgisi verildi.

Öte yandan Eylem Tok ise aynı davada 27 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.