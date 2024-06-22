Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi! Toplatma kararı alındı!

Dünyaca ünlü peynir markası Villa Gusto'nun ürünlerinde mikroplastik tespit edildi. Firma ürünlerini marketlerden toplatma kararı aldı.

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Ünlü peynir markasının ürünlerinde zararlı madde tespit edildi! Toplatma kararı alındı!

Dünyada gıda güvenliği endişeleri giderek artarken, Villa Gusto markasının ürünlerinde mikroplastik tespit edilmesi büyük yankı uyandırdı. Dünya genelinde satışı yapılan 125 gramlık mozzarella peynirlerinde mikroplastik bulunduğu belirlenmesi üzerine firma, tüm ürünlerin marketlerden toplatılmasına karar verdi.

Şirket yetkilileri, üretim sürecindeki bir hata sonucu mikroplastiğin peynirlere karıştığını duyurdu. Yetkililerin açıklamasında bu durumun, tüketici sağlığı üzerinde potansiyel riskler oluşturabileceği endişesiyle harekete geçildiği belirtildi.

Villa Gusto, müşterilerden ürünleri fatura ibraz etmeksizin geri getirmeleri halinde tam para iadesi yapacaklarını bildirdi.

Olay, son dönemde gıda güvenliği sorunlarının giderek arttığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle geniş çaplı tepkilere yol açtı. Yetkililer ise konunun daha fazla soruşturulması ve benzer olayların önlenmesi için adımlar atmaya başladı.

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