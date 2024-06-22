Erdoğan'dan şehit astsubay Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan astsubay çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı diledi.

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Erdoğan'dan şehit astsubay Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün şehit olan piyade astsubay çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti" denildi.

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